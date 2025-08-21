Malatya'da 288 Kırsal Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor - Son Dakika
Malatya'da 288 Kırsal Konut Hak Sahiplerine Teslim Ediliyor

21.08.2025 16:34
Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'nın Polat Mahallesi'nde 288 kırsal konut teslim edilecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde, 288 kırsal konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Toplam 585 kırsal konutun inşa edildiği mahallede yapımı tamamlanan konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Doğanşehir ilçesine bağlı Polat Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 288 kırsal konutun anahtar teslimini yarın itibarıyla gerçekleştireceklerini belirtti.

Yavuz, "Rabbim ağız tadıyla oturmayı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

