Battalgazi'de damadının evinde kalan 90 yaşındaki yatalak hasta, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kurtulamadı. Damadı ise alevleri görünce aile bireyleriyle birlikte can havliyle dışarı çıktıklarını anlattı.

SABAHA KARŞI ALEVLER YÜKSELDİ

Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında saat 05.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden alevlerin yükseldiğini gören apartman sakinleri binayı boşalttı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YATALAK HASTANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Dairede yapılan kontrollerde, yangının çıktığı odada bulunan yatalak hasta Mehmet Ceylan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yangında 2 kişinin de dumandan etkilendiği belirtildi.

DAMADI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Kayınbabasını kısa süre önce evlerine getirdiklerini söyleyen Battal Korkmaz, yangın sırasında salonda yattığını belirtti. Bir anda gürültü duyduğunu aktaran Korkmaz, alevleri görünce can havliyle dışarı çıktıklarını anlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Apartman sakinleri dışarıda beklerken, dairede ve bina çevresinde inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mehmet Ceylan'ın cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.