Malatya'da Çarşı İnşaatları Yükseliyor

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Malatya çarşı merkezinde inşaatlar yükseliyor

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, yapımına başlanılan çarşı projesinde inşaatlar yükseliyor. Çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çarşı merkezini en kısa sürede ayağa kaldırma kararlığında olduklarını kaydetti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya'da, kent merkezinin ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bütüncül bir şekilde sürdürülen çalışmalarda bir taraftan kalıcı konut ve köy evleri projeleri hayata geçirilirken, diğer taraftan ise kent merkezinin ayağa kaldırılması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

"Çalışmalar büyük bir hız ve titizlikle sürdürülüyor"

Depremlerin hemen ardından yapımına başlanan yeni çarşı inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Malatya'mızda çarşı inşaatımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların ne kadar büyük bir hızla ve titizlikle sürdürüldüğüne de şahitlik ediyoruz. 2024 yılının sonlarına doğru bazı adalardaki çalışmaların tamamlanması planlanıyor. Çarşının işlevlik kazanması, şehir hayatımızın daha huzurlu ve kazanç açısından da belirli periyotlara da oturmuş bir şekilde devam edebilmesi için önemli elzem olan bir durum. Çarşımızın tüm yapım ihaleleri tamamlandı. Aynı zamanda imalat süreçleri de tüm hızıyla devam ediyor. Çarşı merkezini biran önce ayağa kaldırmak için iki etap dört kısımda 4 bin 709 ticari, 560 konut olmak üzere 5 bin 269 bağımsız bölümde oluşan merkez projemiz için Emlak Konut ve yüklenici firmalar uhdesinde dört koldan sürdürülen çalışmalar devam ediyor" dedi.

"İnşaatlar yükselmeye başladı"

190 bin metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalarla Bakırcılar, Kuyumcular Çarşısı ile Şire Pazarı'nın yeniden inşa edileceğini aktaran AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, " Bakırcılar Çarşısı bodrum zemin bir kat, Şire Pazarı bodrum zemin üç kat şeklinde inşa edilecek. Geldiğimiz aşamada Bakırcılar Çarşımızın temel güçlendirme işlemleri tamamlanmış binalarda yükselmeye başlamış. Şire Pazarı'nda ise A ve C bloklarında bodrum katında, D bloğunun ise zemin katında kolon perde döküm safhasına ulaşılmış. Kuyumcular Çarşı'nda da iki blokta mühendislik dolgusu, iki blokta bodrum kat döşeme kalıp montaj ile diğer iki blokta bodrum kat kolun perde dökümü devam etmekte. İnşallah bir yıl içerisinde çarşı merkezimizi ayağa kaldırma kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

"Depremler sonrası tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673"

Yeni Çarşı ile devam eden diğer projelerle ilgili detay bilgilerde paylaşan Milletvekili Ölmeztoprak, "Kent merkezinde devam eden çarşı projesinde 1. Etap. 1. Kısımda 115 konut, 748 ticarethane, 394 ofis 1. Etap 2. Kısımda 260 konut, 692 ticarethane, 429 ofis, 2. Etap 1. Kısımda 94 konut, 601 ticarethane, 384 ofis, 2. Etap 2. Kısımda ise 130 konut, 673 ticarethane, 667 ofis toplamda 599 konut, 2 bin 714 ticarethane bin 874 ofis için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Battalgazi ilçemiz 1. Etap çarşı ve mahalle çalışmalarımız 1. Etap 1. Kısım, 2. Etap, 1. Kısım olmak üzere iki ayrılmakta. Malatya'ya şuana kadar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca 105 milyar 427 milyon 745 Bin TL yatırım yapılmıştır. 87 milyar 607 milyon 847 Bin TL tutarında yatırım ise devam etmektedir. Altyapı, üstyapı ve şehircilik Hizmetleri kapsamında ise 11 milyar 422 milyon 177 Bin TL değerinde 183 adet proje de tamamlanmış bulunuyor. Depremler sonrası kent merkezi ve kırsalında yapı tamamlanan ihale sayısı 30 bin 673 olup ihale aşamasında olan sayı ise 8 bin 094 olup ihalesi yapılan ve ihale aşamasında olan toplam sayı ise 38 bin 767'dir" diye konuştu.