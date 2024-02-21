Malatya'da çocuklara yönelik resim yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da çocuklara yönelik resim yarışması düzenlendi

Malatya\'da çocuklara yönelik resim yarışması düzenlendi

Malatya'da Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde çocuklara yönelik 'Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı' konulu resim yarışması düzenlendi. Yarışmada ortaokul öğrencileri katıldı ve ödül töreni Malatya Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verildi ve mansiyona bin lira ödül verildi. Törende çocukların yaptığı resimler sergilendi ve skeç, tiyatro ve müzik etkinlikleri sahnelendi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, çocuklara yaşadıkları deprem travmasını unutturmak ve geleceğe hazırlamak amacıyla bu yarışmayı düzenlediklerini belirtti ve yarışmaya katılan 72 eseri de birinci kabul ettiğini ifade etti.

21.02.2024 17:16
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Malatya'da çocuklara yönelik "Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya ortaokul öğrencileri katıldı.

Ödül töreni Malatya Sanat Merkezi'nde yapılan yarışmada, birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilirken, mansiyona ise bin lira ödül verildi.

Çocukların yaptığı resimlerin de sergilendiği törende, skeç, tiyatro ve müzik etkinlikleri sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, yaptığı konuşmada, şehrin ağır bir deprem geçirdiğini belirterek, bu süreci aileleriyle yaşayan çocuklara o travmaları unutturmak ve geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Demir, yarışmaya katılan 72 eseri de birinci kabul ettiğini dile getirerek, herkesi tebrik etti.

Kaynak: AA

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