Malatya\'da çocuklara yönelik resim yarışması düzenlendi

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Malatya'da çocuklara yönelik "Deprem sonrası geleceğin Malatya'sı" konulu resim yarışması düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Malatya Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen yarışmaya ortaokul öğrencileri katıldı.

Ödül töreni Malatya Sanat Merkezi'nde yapılan yarışmada, birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira, üçüncüye 2 bin lira ödül verilirken, mansiyona ise bin lira ödül verildi.

Çocukların yaptığı resimlerin de sergilendiği törende, skeç, tiyatro ve müzik etkinlikleri sahnelendi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, yaptığı konuşmada, şehrin ağır bir deprem geçirdiğini belirterek, bu süreci aileleriyle yaşayan çocuklara o travmaları unutturmak ve geleceğe hazırlamak istediklerini söyledi.

Demir, yarışmaya katılan 72 eseri de birinci kabul ettiğini dile getirerek, herkesi tebrik etti.