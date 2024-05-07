Malatya'da Depremde Hasar Gören Araçlara Yapılan Değişim İşlemi Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Depremde Hasar Gören Araçlara Yapılan Değişim İşlemi Operasyonu

Malatya\'da Depremde Hasar Gören Araçlara Yapılan Değişim İşlemi Operasyonu

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların motor ve şase numaralarını çalıntı veya yurtdışından getirilen aynı model ve marka araçlara değiştirerek farklı şehirlerdeki araçlara satan 11 zanlı yakalandı. Operasyonda, 267 araçtan 47'sine değişim işlemi yapıldığı tespit edildi. İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye'nin Afrin kentinden ise 1 şüpheli gözaltına alındı.

07.05.2024 17:49  Güncelleme: 17:50
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Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçlarla farklı şehirlerdeki araçlara "change" işlemi yapan 11 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağır hasarlı araçların motor ve şase numaralarını hacizli, çalıntı ve yurtdışından getirilen aynı model ile marka araçlar üzerinde "change" işlemi yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce 6 aylık teknik ve fiziki takip yapılan şüphelilerin adlarına kayıtlı 267 araçtan 47'sine "change" işlemi yapıldığı belirlendi.

Malatya merkezli düzenlenen operasyonda, İstanbul, Bursa, Isparta, Hatay illerinden 10, Suriye'nin Afrin kentinde ise 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Depremde Hasar Gören Araçlara Yapılan Değişim İşlemi Operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da Depremde Hasar Gören Araçlara Yapılan Değişim İşlemi Operasyonu - Son Dakika
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