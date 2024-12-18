Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Malatya\'da Fuhuş Operasyonu: 9 Tutuklama

Malatya merkezli fuhuş operasyonunda 54 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı.

18.12.2024 22:47
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Malatya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya merkezli Tokat ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, 10 ikamet, 5 araç ve 2 iş yerinde yaptıkları aramada, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçlarına karıştığı tespit edilen veya bilgi sahibi olduğu belirlenen 54 şüpheliyi gözaltına alındı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 187 fişek, 41 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin lira, 1100 dolar, 240 avro, 23 ziynet eşyası, 4 çek, 15 CD ile 8 isim ve kayıtların tutulduğu defter ele geçirildi.

Şüphelilerden 42'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u tutuklandı, 1'i savcılıkça 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan konuyla ilgili 16 mağdur kadın tespit edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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