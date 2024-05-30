Malatya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi - Son Dakika
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Malatya'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterildi

Malatya\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına tepki gösterildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çöşnük Mahallesi'nde konvoy oluşturan grup, Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı. Jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılması ve İsrail'deki Türk Büyükelçisinin geri çağrılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki katliamının TBMM'de soykırım olarak kabul edilmesi ve İsrail ile ticaretin tamamen sonlandırılması gerektiğini belirtti.

30.05.2024 22:57
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Malatya'da bir araya gelen grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi Yimpaş kavşağında, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla konvoy oluşturuldu.

Grup, Filistin bayrakları astıkları araçlarıyla, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne doğru yola çıktı.

Kürecik yol ayrımında jandarmanın geçişlerine izin vermediği grup, burada İsrail ve ABD aleyhine slogan attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılması ve İsrail'deki Türk Büyükelçisinin geri çağrılması gerektiğini söyledi.

İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirdiği katliamın TBMM'de soykırım olarak kabul edilmesi gerektiğini aktaran Geçen, "Soykırımı savunmak suç olmalı. İsrail'in güvenliği için hizmet eden İsrail ve ABD üsleri kapatılmalı. İktidar İsrail ile ticareti tamamen bitirmeli. İsrail'e acil ambargo uygulanmalı ve yaptırımlar getirilmelidir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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