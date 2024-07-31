Malatya'da İsrail saldırılarında şehit olan Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de şehit olan Filistinliler için Malatya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Battalgazi ilçesi Kernek Meydanı'nda ikindi namazına müteakip Kudüs Kardeşlik Platformu üyeleri ile çok sayıda kişi bir araya geldi.

Burada İsrail aleyhine slogan atan grup, tekbir getirerek, İsrail'i lanetledi.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.