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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk, harçlıklarını Filistin'e bağışladı - Son Dakika
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Malatya'da 5 yaşındaki çocuk, harçlıklarını Filistin'e bağışladı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Kur'an kursu öğrencisi olan 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına yardım etmek amacıyla biriktirdiği harçlıklarını kumbaraya attı. Artuç, biriktirdiği parayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Malatya\'da 5 yaşındaki çocuk, harçlıklarını Filistin\'e bağışladı
04.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:15
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Doğanşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencisi 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere harçlıklarını kumbaraya attı.

Artuç, biriktirdiği parayı Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 5 yaşındaki çocuk, harçlıklarını Filistin'e bağışladı - Son Dakika
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