Malatya\'da 5 yaşındaki çocuk, harçlıklarını Filistin\'e bağışladı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.
Doğanşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencisi 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere harçlıklarını kumbaraya attı.
Artuç, biriktirdiği parayı Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.
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