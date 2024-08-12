Malatya'da orta hasarlı binalarda KYB beton kullanılmaya başlandı - Son Dakika
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Malatya'da orta hasarlı binalarda KYB beton kullanılmaya başlandı

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen orta hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları için C50 kendiliğinden yerleşen beton kullanılmaya başlandı. Malatya'da ilk defa kullanılan bu beton türü, daha kaliteli ve dayanıklı olduğu için tercih ediliyor.

12.08.2024 14:11
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Malatya'da orta hasarlı binalarda KYB beton kullanılmaya başlandı

MALATYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da orta hasarlı binaların güçlendirilmesinde C50 olarakta bilinen kendiliğinden yerleşen beton beton kullanılmaya başlanıldı.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen orta hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da, bazı vatandaşlar belediyelere başvurularak alınan güçlendirme ruhsatları sonrası anlaştıkları özel firmalar aracılığı ile kendiliğinden yerleşen beton kullanarak yapılarında güçlendirme çalışmaları gerçekleştiriyor.

"Malatya'da ilk defa kullanıldı"

Malatya'da, ilk defa orta hasarlı yapıların güçlendirilmesinde C50 kendiliğinden yerleşen beton kullandıklarını kaydeden Okuşluk İnşaat yetkilisi Müslüm Okuşluk, "Malatya'da inşaat sektöründe 1976 yılından buyana hizmet vermekteyiz. Malatya ve çevre illerde orta hasarlı binalarda güçlendirme çalışmaları yapmaktayız. Türkiye genelinde yaklaşık 20 binin üzerinde yapıda güçlendirme gerçekleştirdik. Malatya'da ise ilk defa Fahri Kayahan'da Ulu Çınar Apartmanı'nda kullanıyoruz. Sanko Holding ve Çimko beton ile yaptığımız anlaşma ile kendiliğinden yerleşen beton özel olarak üretildi. Bu beton türü Malatya'da ilk defa kullanılıyor" dedi

"Daha önce Malatya'da kullanılmayan bir beton türü"

BATUALP Firma yetkilisi Ahmet Yıldız ise güçlendirme çalışmalarında kendiliğinden yerleşen beton kullandıklarını aktararak, "Kendiliğinden yerleşen beton Malatya'da ilk kez deneyimlenecek. Farklı illerde daha önce denemeler yapılmış. Bizlerin çalışmasının ardından benzer çalışmaların Malatya'da yaygınlaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Daha kaliteli olduğu için hasarlı yapıların da kendiliğinden yerleşen beton kullanmayı tercih ettiklerini aktaran apartman yöneticisi Rahmi Kiğılı da maliyetten kaçınılmadan çalışmaların sürdürüldüğünü vurgu yaparak Okuşluk İnşaat yetkilerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Malatya, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da orta hasarlı binalarda KYB beton kullanılmaya başlandı - Son Dakika

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