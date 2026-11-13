Malatya’da şehit olan dört askerin cenaze töreni yarın

(ANKARA) - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen Skorsky tipi askeri helikopterde şehit olan dört asker için yarın İzmir, Ankara, Hatay ve Kayseri'de cenaze törenleri düzenlenecek.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki askeri helikopter kazasında şehit olan dört askerin cenaze programları belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, şehit askerlerin cenaze törenleri 14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Şehit Pilot Binbaşı Erdem Çimen'in naaşı, İzmir'in Konak ilçesindeki Kadifekale Hava Şehitliği'nde saat 15.43'te ikindi namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek. Program saati 12.38 olarak bildirildi.

Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir'in naaşı, Hatay'ın Payas ilçesindeki Payas Şehitliği'nde saat 15.11'de kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

Şehit Uçuş Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki Seyid Burhaneddin Camii'nde saat 15.09'da ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.