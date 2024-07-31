Malatya'da Tartışma Sonucu Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da Tartışma Sonucu Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü

Malatya\'da Tartışma Sonucu Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü

Malatya'da polis memuru Murat Baytok'un çıkan tartışmada beylik tabancasıyla annesi Gülhan Baytok ve akrabaları Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay'ı öldürdüğü olayın detayları ortaya çıktı. Baytok, akrabalarından kendilerine ait arsayı boşaltmasını istemiş ancak tartışma büyüyerek silahlı saldırıya dönüşmüştür. Olay sonucunda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştır. Polis memuru Baytok'un sorgusu devam etmektedir.

31.07.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MALATYA'da, polis memuru Murat Baytok'un çıkan tartışmada beylik tabancasıyla öldürdüğü annesi Gülhan Baytok (59) ve akrabaları Şeref Çay (60) ve oğlu Abdullah Çay (35) toprağa verildi. 2 kişinin de yaralandığı olayın, Murat Baytok'un, marketin yanında kendilerine ait arsayı kiralayarak açtığı prefabrik dükkanda şarküteri işleten akrabaları Şeref Çay'dan alanı boşaltmasını istemesi yüzünden çıktığı belirlendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Babasının işlettiği markete giden polis memuru Murat Baytok, yandaki kendilerine ait arsayı kiralayarak açtığı prefabrik dükkanda şarküteri işleten akrabaları Şeref Çay'dan alanı boşaltmasını istedi. Bu sırada Baytok ile Çay'ın yakınları da yanlarına geldi. Şeref Çay, kiraladığı arsaya iş yeri kurduğunu ve masraf ettiğini bu nedenle boşaltmayacağını söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Murat Baytok, yanındaki çantadan beylik tabancasını çıkarıp, peş peşe ateş etti. Kurşunlar, bu sırada kendisine engel olmak isteyen annesi Gülhan Baytok, Şeref Çay, oğlu Abdullah Çay, Remziye Çay ve Kadriye Çay'a isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Gülhan Baytok ile Şeref Çay ve oğlu Abdullah Çay kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün gece saatlerinde yakınları tarafından toprağa verildi. Tedavisi süren yaralılardan Remziye Çay'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

POLİS MEMURUNUN SORGUSU SÜRÜYOR

Olayın ardından meslektaşlarına teslim olan polis memuru Murat Baytok'un emniyetteki işlemleri sürüyor. Baytok'un ilk ifadesinde arsayı boşaltması için anne tarafından akrabası olan Şeref Çay ile görüştüklerini belirterek, "Depremin ardından bize ait arsaya babam market açtı. Daha sonra anne tarafından akrabamız olan Şeref Çay, şarküteri işi yapmak istediğini söyleyerek, marketin yanındaki alanı kiralamamızı istedi. Biz de kendisine arsaya ev veya iş yeri yapacağımızı, o zamana kadar kalabileceğini söyledik. Arsamızın bulunduğu alana ev yapma kararı aldık ve kendisinden alanı boşaltmasını istedik. Birkaç kez söyledik ama boşaltmaya yanaşmadı. Dün kendisiyle konuştum ve bana masraf yaptığını söyleyince, daha önceki konuşmaları hatırlattım. Konuşma sırasında hakaretler edince dayanamadım ve kendimi kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Malatya, Çay, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Tartışma Sonucu Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 18:14:03. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Tartışma Sonucu Polis Memuru 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement