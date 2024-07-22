Malatya'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Malatya\'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı

Malatya'da telefonla aradığı kişiyi polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli, 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, mermi, laptop ve dijital materyal ele geçirildi. Tutuklanan şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerindeki hareketleri de kaydedildi.

22.07.2024 17:13
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Malatya'da, telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırdığı iddia edilen ve 178 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri kentte bir mağdura kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp altınlarını ve paralarını alarak kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarınca kaydedilen 178 saatlik görüntüyü inceledi. İnceleme sonucu şüphelinin Z.K. olduğu belirlendi.

Şüphelinin Şanlıurfa'da bulunduğunu tespit eden ekipler, bu kentteki ekiplerle irtibata geçerek zanlının yakalanmasını sağladı.

Zanlının adresinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, 123 mermi, 2 laptop ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Malatya'ya getirilen şüpheli Z.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, zanlının kente araçla gelişi, telefonla konuşması, elinde poşetle yürümesi ve bir marketten alışveriş yapması görülüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da Telefon Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika

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