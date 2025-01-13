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Malatya'da temel kazılarında çıkan yer altı suları tarıma can verecek

Başkan Er: "Malatya'mız için tarihi bir proje"

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da yeniden inşa sürecinde temel kazılarında ortaya çıkan yeraltı suları, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçireceği yeni proje ile tarımsal sulamada kullanılacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan illerden biri olan Malatya'da yeniden inşa çalışmaları devam ederken özellikle kent merkezindeki rezerv alanında temel kazılarında çıkan yer altı suları farklı bir proje ile değerlendirilecek. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan proje ile yaklaşık 12 kilometrelik bir drenaj hattı ile kent merkezinin yeraltı suları Çarmuzu deresine aktarılacak.

Proje ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya için çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Malatya'mız için gerçekten çok konuşulacak, çok işe yarayan bir proje. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

"Malatya için hayati bir önem taşıyor"

Malatya'nın yeniden inşa edildiği bu süreçte özellikle kent merkezinde yer alan Akpınar, Fuzuli, Saray mahallerinin altında çok ciddi yeraltı sularının çıktığını ifade eden Başkan Er, "Bizim zaten mevcut olan yağmur suyu kanallarımız var. Biz buradaki yeraltı sularını da yeni bir proje ile yağmur suyu kanalına bağlayarak Çarmuzu Deresine deşarj edeceğiz. Hem yağmur sularını hem de yeraltındaki bu suları bu şekilde tarımsal sulamada kullanılacağız" ifadelerine yer verdi.

Hazırlanan projenin yaklaşık 247 milyon TL olduğunu da ifade eden Er, "Çok tarihi bir proje bu. Gerçekten çok hayati bir önem taşıyor Malatya'mız için" dedi.

"2025 yılı sonu itibariyle herkesin evi ve iş yeri teslim edilecek"

Başkan Er, kentte devam eden çalışmalara da değinerek toplam 77 bin 116 konutun ihalesinin tamamlandığının ve 2025 yılı sonu itibariyle 79 bin 197 hak sahibinin konutlarını teslim etmiş olacaklarını söyledi.

Malatya'da rezerv alanları ve yapılacak tüm projelerin ihalelerinin 15 Ocak gibi bitirilmesinin de planlandığını aktaran Er, yine göreve gelmeden önce söz verdiği kiracılar için 15 bin konut projesini de hayata geçireceklerini dile getirdi.

"Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak"

Malatya'da 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile hummalı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Er, Akpınar bölgesinde başlayan çarşı projesinin birinci etabının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Bu bölgede bin 300 dükkan, 763 ofis ve 134 adet konutun önümüzdeki aylarda teslim edileceğini ifade eden Er, "İnşaatlarımız hızla ilerliyor, hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak. Göç etmiş hemşerilerimiz bize güvensinler. Yavaş yavaş geri gelmeye başlasınlar inşallah. Buradan niyetlenip de gitmek isteyenler de kesinlikle bu düşünceden vazgeçsinler. Malatya'mızda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ediyoruz." diye konuştu.