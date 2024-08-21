Malatya'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Malatya'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kamyon şoförü hayatını kaybetti, bir TIR şoförü ise yaralandı. Kaza sonucu kapatılan yol bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

21.08.2024 18:19
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MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde TIR ve kamyon çarpıştı. Kazada kamyon şoförü Hasan İşgörür (22) yaşamını yitirdi, TIR şoförü T.Ç. ise yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. T.Ç. idaresindeki 27 ASK 812 plakalı TIR ile Hasan İşgörür yönetimindeki 02 NC 222 plakalı kamyon çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonda sıkışan Haan İşgörür'ü çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde kamyon şoförü Hasan İşgörür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan TIR şoförü T.Ç. ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hasan İşgörür'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle kapatılan Malatya- Gölbaşı kara yolu, bir süre sonra tek yönlü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya\'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da TIR ve kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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