Malatya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Malatya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Malatya\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

26.10.2024 23:50
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MALATYA'da kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yaka Mahallesinde meydana geldi. Aydın Kaya yönetimindeki 06 CHD 520 plakalı kamyonet ile Ahmet Tan yönetimindeki 34 GVA 053 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücüler Aydın Kaya ve Ahmet Tan ile yolculardan Muhlis Tuncel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, İ.A., M.K., O.K. ve A.T. ise yaralandı. Kazada yaşamını yitirenler ile yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Ahmet Tan, Aydın Kaya ve Muhlis Tuncel'in cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber-Kamera: Recep BAĞDAT/MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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