Malatya'da Yeni Polis Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Malatya'da Yeni Polis Merkezi Açıldı

Malatya\'da Yeni Polis Merkezi Açıldı

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan Beydağı Polis Merkezi, hayırsever iş adamı tarafından yeniden yapıldı.

01.11.2024 17:17
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Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve yıkılan Beydağı Polis Merkezi Amirliği binası, hayırsever iş adamı tarafından yeniden yaptırıldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Fırat Mahallesi'ndeki polis merkezi amirliğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden ayağa kalkmanın kolay olmadığını söyledi.

Aziz Türk milletinin dünyadaki en büyük milletlerden bir tanesi olduğunu, her daim bir araya gelebildiğini anlatan Yavuz, "Medeniyet değerlerimizden, yüce dinimizden almış olduğumuz ilham ile de yardımlaşma ve dayanışma duygularını en yükseğe çıkartıyoruz." dedi.

Yavuz, polis merkezi amirliğinin Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) üyesi Ömer Gümüştekin tarafından kısa sürede şehre kazandırıldığını belirtti.

Depremden etkilenen kentte, devletin ciddi kaynaklar aktardığına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Saray Mahallesinde ne yaptığımızı bizatihi gözlerinizle görmenizi dilerim. 75 bin metrekare alanda sadece 20 bin metrekare diyafram duvar yaptığımızı ve 94 kilometre fore kazık ile mükemmel bir proje ortaya koyduğumuzu görmenizi isterim. Çarşı projesiyle yaklaşık 300 kilometre fore kazıkla zemin iyileştirmesi yaptığımızı, muhteşem bir eser ortaya çıkardığımızı söylemek isterim."

"Bu şehri depreme dirençli hale getirmeliyiz"

Dava açarak, rezerv ve diğer alanlarda binaların yıkılmasını engelleyenlerin şehrin imar ve inşasını engelleyenlerin olduğunu aktaran Yavuz, "Her toplantıda çağrıda bulunuyorum biz ne kadar çabuk yıkarsak bu şehri o kadar çabuk ayağa kaldıracağız. Buradan çağrıda bulunuyorum bu hepimizin tarihi sorumluluğudur. Depreme dirençli, dayanıklı bir şehir ortaya koymak istiyorsak, deprem meydana geldiğinde binaların etrafında koşuşturarak ağlamak istemiyorsak bu şehri depreme dirençli hale getirmeliyiz. Bunun yolu kentsel dönüşümdür. Bunun yolu 50-60 yıllık binalara sahip çıkmak değildir, olası bir depremde bunun yıkılmayacağını kimse garanti edemez. Ağır hasarlı binalar yıkılmasın diye dava açıp, mahkeme süreçleriyle vaktimizin çalınmasını doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ise Beydağı Polis Merkezi Amirliği binasının 1987 yılında yapıldığını ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde ağır hasar aldığını aktardı.

Beydağı Polis Merkezi Amirliği'nin sorumluluk bölgesinde 37 mahalle bulunduğunu dile getiren Çankal, huzur ve güvenliğin sağlanmasında amirliğin kilit taşı görevi gördüğünü söyledi.

Yavuz, 2. Ordu Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Er, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer, MİAD Başkanı Yunus Akdaş, hayırsever iş adamı Ömer Gümüştekin ile amirlik binasının açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da Yeni Polis Merkezi Açıldı - Son Dakika

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