Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
G.D'nin kullandığı 31 ASK 730 plakalı çekici, Malatya- Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkiinde T.K. yönetimindeki 02 HK 190 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü T.K. ile otomobilde bulunan E.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?