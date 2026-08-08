Malatya Kültür Yolu Festivali Başladı

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali, açılış törenine katıldı. Festival için Arslantepe Höyüğü Karşılama Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi. Törende Nadir Alpaslan'ın yanı sıra, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek ve oda başkanları ile vatandaşlar yer aldı.

Yapılan açılış sonrası açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin artık bir dünya markası haline geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bir dünya markası haline gelmiş Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki 13'üncü durağındayız. Malatya'da da Kültür Yolu Festivalimizi bugün başlatıyoruz. Geçen yıl ilkini başlattığımız Malatya, bu yıl ikinci kez Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük festivali, Avrupa Festivaller Birliği'nin de üyesi olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri artık bir dünya markası haline gelmiş durumda. En fazla katılımcının katılım sağladığı bir festival olmuş durumda. Malatya'mızda bir kültür sanat şöleni yaşanacak festival boyunca. 6 noktada 149 etkinliğimiz gerçekleşecek. Çocuklarımızdan gençlerimize ve yaşlılarımıza kadar her kesime hitap edecek çok önemli etkinliklerimiz olacak. Konserler, sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları olacak. Kültür Yol Festivali'mizin en büyük özelliklerinden biri olan, Malatya'nın zengin mutfağını ünlü şeflerimizin koordinasyonunda ziyaretçilerimize tanıtacağımız 31 noktada lezzet duraklarımız var. Malatya Kültür Yolu Festivalimiz yine bir kültür sanat şölenine dönüşecek. Ziyaretçilerimiz sanatla hemhal olacakları bir program olacak. Malatya Kültür Yolu Festivali'ni dünya miras listesinde olan Arslantepe Karşılama Merkezi'nden başlattık. Arslantepe dünya kültür mirası içerisinde önemli arkeolojik kazılarımızın yapıldığı önemli bir değerimiz. Bu alanda yürüyüş yolları, karşılama merkezi çatısının yenilenmesi, saraydaki taht odasının yeniden düzenlenmesi gibi birçok hizmeti de bu vesile ile insanlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu kültür sanat şölenine davet ediyorum."

Malatya'nın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini tanıtmayı amaçlayan festival, 8 gün boyunca kentin farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek.