Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Malatya merkezli olarak gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda, 6 ülke ve 5 ilde yapılan çalışmalar sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte finansal destek sağladığı ve yeni eleman temin ettiği belirlendi. Operasyonlarda, yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymetler ve dijital materyaller ele geçirildi.

04.06.2024 18:01
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Malatya merkezli 6 ülke ve 5 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığınca, yurt dışındaki FETÖ yöneticilerinden sosyal medya aracılığıyla aldıkları talimatlar doğrultusunda Türkiye'de örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, örgüte yeni eleman temini ve örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Malatya merkezli ABD, Kanada, İspanya, Hollanda, Belçika ve Almanya ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, örgüt üyelerine dağıtıma hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık değeri 960 bin lira olan menkul kıymet ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin örgütsel iletişimi "Signal" isimli haberleşme uygulaması ve sosyal medyada sohbet odaları yoluyla sağladığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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