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Malatya Pütürge'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi - Son Dakika
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Malatya Pütürge'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Pütürge ilçesi olarak belirlendi. Depremde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Malatya Pütürge\'de 4,4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
08.01.2024 - 16:57,
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.19'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,6 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

"An itibarıyla olumsuz bir durum yok"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan ilçede vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından, Pütürge ilçesinde yaşanan 4,4 büyüklüğündeki artçı depremde kurumlara ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise depremden etkilenen tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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