Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Acı Haberi - Son Dakika
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Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Acı Haberi

İzmir'in Menemen ilçesinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haber, Malatya'daki kız kardeşine ulaştı. 6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan Kökcü'nün ailesi, kız kardeşinin evine Türk bayrağı astı. Evli ve 2 çocuk babası Kökcü'nün cenazesi yarın ikindi namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'nda askeri törenle defnedilecektir.

10.09.2024 23:40
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MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR'in Menemen ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Kökçü'nün ailesinin evi 6 Şubat depremlerinde yıkılmasından dolayı kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'inci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Kökcü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kökcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Anne ve babası hayatta olmayan şehit Mehmet Kökcü'nün acı haberi yetkililer tarafından memleketi Malatya'daki kız kardeşi Sonay Çırak'a verildi. 6 Şubat depremlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan baba ocağı evlerinin yıkılması dolayısı ile şehit Kökcü'nün kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli 2 çocuk babası olan Kökcü'nün naaşının yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlikte yapılacak olan askeri tören sonrası defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Acı Haberi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'ya Şehit Ateşi Düştü: Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün Acı Haberi - Son Dakika
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