Şehit Uzman Çavuş Kökcü'nün Acı Haberi Malatya'ya Ulaştı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Kökcü'nün Acı Haberi Malatya'ya Ulaştı

İzmir'in Menemen ilçesinde rahatsızlanarak hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinden dolayı kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli ve iki çocuk babası Kökcü'nün naaşı, yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitliğinde defnedilecek.

11.09.2024 09:09
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1) MALATYA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

İZMİR'in Menemen ilçesinde görevi sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Kökcü'nün acı haberi Malatya'daki ailesine ulaştı. Kökçü'nün ailesinin evi 6 Şubat depremlerinde yıkılmasından dolayı kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı.

İzmir'in Menemen ilçesi 57'inci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığında görevli Uzman Çavuş Mehmet Kökcü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kökcü, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Anne ve babası hayatta olmayan şehit Mehmet Kökcü'nün acı haberi yetkililer tarafından memleketi Malatya'daki kız kardeşi Sonay Çırak'a verildi. 6 Şubat depremlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan baba ocağı evlerinin yıkılması dolayısı ile şehit Kökcü'nün kız kardeşinin evine Türk bayrağı asıldı. Evli 2 çocuk babası olan Kökcü'nün naaşının yarın ikindi namazında kılınacak cenaze namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığı Şehitlikte yapılacak olan askeri tören sonrası defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş Kökcü'nün Acı Haberi Malatya'ya Ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Uzman Çavuş Kökcü'nün Acı Haberi Malatya'ya Ulaştı - Son Dakika
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