Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi.

26.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Malazgirt ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi.

Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda yapılan programda konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Malazgirt Zaferi'nin Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Bu topraklarda Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Arap'ı, Roman'ı, Boşnak'ı, Alevi'si ve Sünni'sinin bin yıldır beraber yaşadığını belirten Yıldız, "Malazgirt okun yaydan çıktığı yerdir. Bu bilinci hep birlikte kuşanacağız. Bize Anadolu'yu vatan bırakan ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. İnanıyorum ki burada bulunanlar binlerce yıl ötesinden bize seslenen Alparslan'ı duyuyor. Bize soruyorlar 'Okçular Vakfı olarak her yıl neden Malazgirt'tesiniz?' Toprağı dinlemeye gidiyoruz. Kendimize gelmek, Sultan Alparslan'ı dinlemek için Malazgirt'teyiz. Hep burada olacağız. Sultan Alparslan'ın 'Size bir vatan bırakıyorum. Ebediyen sizin olacaktır' dediği bu vatana hep birlikte sahip çıkmak üzere burada toplanıyoruz. Günümüz kutlu olsun." diye konuştu.

"Binlerce yıllık tarihimiz var"

Bu topraklarda binlerce yıldır kardeşçe yaşamanın onuru içinde olduklarını ifade eden Yıldız, şöyle devam etti:

"Her defasında ifade ediyoruz. Biz 1071'de Sultan Alparslan'la Selçukluyuz. 1299'da, 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han ile Osmanlıyız. 1919'da, 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilelebet var olacak büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bu toprağı mayalayan alplere, erenlere selam olsun. Bu vatanı birlik, beraberlik, kardeşlik, adalet, sevgi ve merhamet mayasıyla mayaladılar. Bin yıldır bu maya sağlam bir şekilde burada. Binlerce yıl daha aynı şuurla var olacağız. Elbette ki geçmişte kalmayacağız. Bir milletin tarihi geçmişi değildir. Bir milletin tarihi o milletin geleceğidir. Binlerce yıllık tarihimiz var. Binlerce yıl daha bu topraklarda var olacağımızın işaretidir. İnanıyorum ki burada bulunanlar evlerine, köylerine döndüklerinde Malazgirt ruhunu kuşanacaklar."

Malazgirt ruhunun 1071'de başladığını, bu ruhun Çanakkale, milli mücadele ruhu olduğunu dile getiren Yıldız, 15 Temmuz'da Malazgirt ruhunun bu topraklarda canlı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep birlikte gösterdiklerini söyledi.

"Malazgirt'ten Gazze'ye, Kudüs'e selam gönderiyoruz"

Yıldız, Malazgirt'in binlerce yılın ötesinden bizzat burada Sultan Alparslan tarafından ifade edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" anlayışının bin yıllık referansı olduğunu belirtti.

Malazgirt'te bu yıl okları bağımsız, özgür bir Filistin'in varlığı için dualar ederek attıklarını kaydeden Yıldız, "Türk bayrağının yanındaki Filistin bayrağı da bir gün nehirden denize, bağımsız özgür bir Filistin'in bayrağı olarak Malazgirt'te ve tüm milletimizin yüreğinde var olacaktır. Kalbimiz Mescid-i Aksa'dadır, Kudüs'tedir. Malazgirt'ten Gazze'ye, Kudüs'e selam gönderiyoruz. Malazgirt ruhu Gazze'yi kuşatacak ve inşallah özgür bir Filistin olarak dirilecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:22 Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme Rusya’ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti Bölgede tansiyonu yükseltecek gelişme! Rusya'ya ait İHA, Polonya hava sahasını ihlal etti
14:38 ’’Atatürk’ün adını anmıyorlar’’ diye eleştiriliyordu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu ''Atatürk'ün adını anmıyorlar'' diye eleştiriliyordu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu kez ezber bozdu
13:40 Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım Kızını boğarak öldüren baba: Yazışmalarını okudum, erken arkadaşını bulmak için evden çıktım
12:04 Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular Elektrik borularından hortum sokup evin içini 10 gün boyunca suyla doldurdular
07:18 Geceye damga vurdu Rizespor’un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı Geceye damga vurdu! Rizespor'un kalecisi, top her kaleye girdiğinde neye uğradığını şaşırdı
00:49 Son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi boğularak can verdi Son 24 saatte 2'si çocuk 4 kişi boğularak can verdi
00:29 Balıkesir’de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü Balıkesir'de baba dehşeti: 18 yaşındaki kızını boğarak öldürdü
23:47 İmzaya geldi Beşiktaş’ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul’da İmzaya geldi! Beşiktaş'ın 7. transferi Felix Uduokhai İstanbul'da
23:30 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 5-0 yendi Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi
23:05 İstanbul Boğazı’nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı İstanbul Boğazı'nda tanker arızası: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
22:47 Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz Ukrayna, sınırına asker, tank ve top yığan ülkeyi uyardı: Vururuz
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 16:27:06. #1.12#
SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement