Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliği yapıyor - Son Dakika
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Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliği yapıyor

Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliği yapıyor

Maldivler hükümeti, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliği yapma kararı aldı. Yasa değişikliği ile birlikte alt komite kurulacak ve girişler denetlenecek. Ayrıca Maldivler Devlet Başkanı, Filistin'e destek amacıyla UNRWA ile bağış kampanyası başlatma ve miting düzenleme kararı aldı.

02.06.2024 20:46
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Maldivler'de hükümet, İsrail pasaportu bulunan kişilerin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliğine gitme kararı aldı.

Maldivler Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu, İsrail pasaportu sahiplerinin Maldivler'e girişini engellemek için yasa değişikliği yapmaya karar verdi.

Yasa değişikliğinin takibi ve denetlenmesi amacıyla alt komite kurulması da planlanıyor.

Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu ise Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile bağış kampanyası başlatmaya ve bu konuda özel temsilci atamaya karar verdi.

Muizzu ayrıca, Filistin'e destek amacıyla ülke çapında "Maldivliler Filistin ile Dayanışma İçinde" adı altında miting düzenlemeye hazırlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Maldivler, İsrail pasaportu sahiplerinin ülkeye girişini yasaklamak için yasa değişikliği yapıyor - Son Dakika

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