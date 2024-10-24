Maldivler, Malezya, Tacikistan ve Afganistan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.
Maldivler Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Muizzu, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.
Terör saldırısından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Muizzu, saldırıyı kınadı.
Muizzu ayrıca "Maldivler'in kardeş Türkiye halkıyla dayanışma" içerisinde olduğunu aktardı.
Malezya
Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Malezya, saldırıyı şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, Malezya'nın, Türkiye'ye ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilediği belirtildi.
Tacikistan
Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısı haberini derin üzüntüyle öğrendikleri kaydedildi.
Açıklamada, "Tacikistan, sivillerin ölümü ve yaralanmasına yol açan bu terör saldırısını kararlılıkla kınıyor." ifadesine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, saldırıda yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunuldu.
Afganistan
Afganistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen saldırıdan üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Afganistan, bu saldırıyı kınıyor; Türkiye hükümetine, halkına ve yas tutan ailelere başsağlığı diliyor." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Maldivler ve Diğer Ülkelerden TUSAŞ Saldırısına Kınama - Son Dakika
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