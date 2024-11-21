Maldivler UCM'nin Kararını Destekliyor

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Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Muizzu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Muizzu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, UCM'nin bugün aldığı kararın, savaş suçları ve insanlığa karşı suçların hesabının verilmesinin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Maldivler'in, "UCM'nin bugün Filistin devletindeki duruma ilişkin kararını" memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Muizzu, ülkesinin, UCM'nin kararlarına saygı duyduğunu belirterek, bu kararları uygulamanın öneminin altını çizdi.

Muizzu, uluslararası hukuka uymanın ve Filistin halkı için adaleti sağlamanın, bölgede barışın sağlanması için gerekli olduğunu kaydetti.

UCM, bugün açıkladığı kararda, " Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.