Malezya Başbakanı: Batılı Ülkeler İsrail\'in İnsan Hakları İhlallerinde Suç Ortağı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Batılı ülkelerin " İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulümleri göz ardı" ederek bu ülkenin yaptığı insan hakları ihlallerinde "suç ortağı" olduğunu belirtti.

Enver, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, İsrail rejiminin geçen yıl 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği acımasız katliamın 100. günü." ifadesini kullandı.

Filistin'de 7 Ekim 2023 sonrası meydana gelen katliamların, 70 yıllık baskı ve zorbalığın devamı olduğunu belirten Enver, "Böylesine köklü bir düşmanlık, ancak siyonist liderlerin Filistin halkına karşı benimsediği sinsi ve iğrenç sağcı, ırkçı duygu ve görüşlerle eşdeğerdir." değerlendirmesini yaptı.

Enver, Filistin halkının ne olursa olsun ülkelerini ve gururlarını savunduğunu vurguladı.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının "son derece övgüye değer" olduğunu kaydeden Enver, davanın "aklı başında herkes" tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Enver, Batılı ülkelerin "soykırım" davasını desteklemek yerine, "İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulümleri göz ardı ettiğini" belirterek bu ülkelerin, İsrail'in yaptığı insan hakları ihlallerinde "suç ortağı" olduğunu kaydetti.

İsrail'e karşı gün geçtikçe artan tepkilerin, geçmişte Vietnam Savaşı ile Irak ve Afganistan işgallerine karşı düzenlenen kitlesel gösterileri akla getirdiğini ifade eden Enver, bu tepkilerin "Batılı ülkelerin liderlerinin vicdanını doğru olanı yapmaya yani adalet adına ilkeli bir duruş sergileyerek İsrail'in UAD'de hesap vermesini sağlamaya" yol açmadığını aktardı.