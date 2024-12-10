Malezya Donanması için Korvet İnşasına Başlandı - Son Dakika
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Malezya Donanması için Korvet İnşasına Başlandı

Malezya Donanması için Korvet İnşasına Başlandı

STM, Malezya Kraliyet Donanması'na 3 korvet inşasını İstanbul'da başlattı. Törene üst düzey katılım oldu.

10.12.2024 12:46
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STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilecek 3 korvetin sac kesim töreni İstanbul'da yapıldı.

STM'den yapılan açıklamaya göre STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı kapsamında inşa edeceği 3 korvetin çalışmalarına başladı. STM ana yükleniciliğinde başlayan projede, korvetlerin sac kesim töreni İstanbul Denizcilik AŞ Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

Törene, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral (ADM) Datuk Zulhelmy Bin Ithnain, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Mohd Bakhari Bin Ismail ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güleryüz, STM'nin Türkiye'nin askeri denizcilik alanında lider firması olduğunu belirterek, Türk donanmasına modern ve milli savaş gemileri kazandırdığını ifade etti.

Türk bayrağını dünya sularında başarıyla dalgalandıracak platform ihracatlarına imza attıklarını aktaran Güleryüz, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Malezya donanması için LMS Batch-II projesi kapsamında, inşa edeceğimiz 3 korvetin sac kesim törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan Ada sınıfı tasarımına dayalı olarak 3 korvetin inşasına bu yıl başladık ve 2027 yılının sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu korvetler, Kraliyet Malezya Donanmasının çok çeşitli görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde gelişmiş silah sistemleri, sensörler ve savaş yönetim sistemi ile donatılacak. İnşası Türkiye'de yapılacak bu savaş gemilerinde, Türk savunma sanayisi firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak."

Helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanmasının gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş 3 korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici konumunda bulunuyor.

STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve entegre lojistik destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk savunma sanayisi şirketlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak.

Gemiler, 99,56 metre boya, 2 bin 500 ton deplasmana, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, istanbul, Savunma, Türkiye, Malezya, Güncel, Son Dakika

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