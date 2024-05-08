Malezya, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Malezya, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı

Malezya, İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırılarını kınadı

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırıları şiddetle kınadığını açıkladı. İsrail'in Refah'a saldırılarının Hamas'ın ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından geldiği belirtilerek, İsrail'in barış için isteksizliğini ve uzlaşmazlığını gösterdiği ifade edildi. Uluslararası toplum, İsrail'in saldırılarını durdurması ve hesap vermesi için çabalarını artırmaya çağrıldı.

08.05.2024 11:37
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Malezya, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine yönelik başlattığı son saldırıları "şiddetle kınadığını" açıkladı.

Malay Mail'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a saldırılarının Hamas'ın 6 Mayıs'ta ateşkes teklifini kabul etmesinin ardından geldiği, bunun da İsrail'in barış için isteksizliğini ve uzlaşmazlığını gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail rejimi, kuşatma altındaki Filistinlilere karşı soykırım ve imha savaşı yürütmeye kararlıdır. Bu nedenle İsrail, uluslararası toplum tarafından en güçlü şekilde kınanmayı hak etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in saldırılarının, Gazze ile Refah'ta özellikle çocuk, kadın ve savunmasız kişilerin sığındığı yoğun nüfuslu kampları hedef alması nedeniyle "tartışmasız şekilde iğrenç ve kınanması gereken bir durum" olduğu kaydedilen açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in "bariz suç eylemlerini" durdurmaya, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde hesap vermesini sağlamak için çabalarını iki katına çıkarmaya çağrıldı.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malezya, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını kınadı - Son Dakika

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