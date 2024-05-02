Malezya, İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını kınadı

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Malezya yönetimi, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin İsrail saldırıları altındaki Gazze'ye doğru yola çıkan insani yardım konvoylarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığı, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti ve Gazze'ye hareket eden Ürdün yardım konvoylarına yönelik saldırıları şiddetle kınandı.

Filistinli sivillerin ve Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların geçişinin güvenliğinin İsrail'in sorumluluğunda olduğu hatırlatılan açıklamada, söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin uluslararası insancıl hukukun ihmali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in "Yahudi yerleşimcilerin terör eylemlerine açıkça kayıtsız kaldığı" kaydedilerek, Filistinli sivillerin güvenliğinin temin edilmesi ve işgali sonlandırması için İsrail'i ikna çabalarının uluslararası topluluğun ortak sorumluluğu olduğunun altı çizildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, dün İsrailli Yahudi yerleşimcilerin Kerem Ebu Salim ve Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne giden iki insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadığını bildirmişti.

Sosyal medyada yayınlanan videolarda Yahudi yerleşimcilerin yardım tırlarından un çuvallarını yere atarak parçaladıkları, unu yere saçtıkları, bazılarının ise yüksek sesle güldükleri görülmüştü.