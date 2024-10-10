Malkoç'tan Ombudsmanlarda Çifte Standart Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malkoç'tan Ombudsmanlarda Çifte Standart Uyarısı

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Avrupa ombudsmanlarının İsrail'i sorgulamamasını eleştirdi.

10.10.2024 00:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Avrupalı ombudsmanların İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından dolayı sorgulamadıklarını belirterek, "Bu çifte standart uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı. Bu iki yüzlülüktür." dedi.

Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan 9. Avrasya Ombudsmanlar Birliği Toplantısı kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dünyadaki 9 ombudsmanlık birliğine üye olduğuna ve Türk Devletleri Ombudsmanlar Birliği ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ombudsmanlar Birliğine başkanlık ettiğine dikkati çeken Malkoç, "Biz Türkiye ombudsmanlığı olarak Avrasya Ombudsmanlar Birliğinin Toplantısı'nı önemsiyoruz. Özellikle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin uygulanmasının takibinde ombudsmanların fevkalade önemli bir görevi, sorumluluğu var. Bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşımı her ülke ombudsmanı için faydalı olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada savaş, çatışma ve göçlerin arttığını, bunun neticesinde de insan hakları ihlallerinin çoğaldığını vurgulayan Malkoç, son yıllarda ombudsmanlık alanında çifte standart uygulandığını belirtti.

Malkoç, "Ombudsmanlar siyasilerden çok etkilenmekte. Bunu uluslararası toplantılarda çok açık ve net görüyoruz. Özellikle Avrupa ombudsmanları veya onlardan etkilenen ombudsmanlar, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan dolayı Rusya'yı itham etmekte ve Rusya ombudsmanlığını birçok toplantıda dışlamaktadırlar. Bunun son örneği, Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Toplantısı'nda Rusya ombudsmanlığının bu birlik üyeliğinden çıkarılmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına da değinen Malkoç, şunları kaydetti:

"İsrail 1 yıldır Gazze'yi işgal ediyor, şimdi de Lübnan'a saldırıyor. İsrail, Gazze'de hiçbir binayı ayakta bırakmadı, 45 bin kişi öldürdü. Ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk. İsrail, burada soykırım ve katliam yapmakta, bütün uluslararası hukuk kurallarını çiğnemekte ve insanlık suçu işlemektedir. Avrupa ombudsmanları, bunu sorgulamamakta, İsrail ombudsmanlığına hiçbir şey dememekte, ama Rusya ombudsmanlığını ombudsmanlar birliğinden çıkarmaktadır. Bu çifte standart uluslararası hukuka, insan haklarına aykırı. Bu iki yüzlülüktür."

"Ukrayna'daki savaşta insan hakları açısından çalışmalar yaptık"

Şeref Malkoç, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kadın, çocuk ve esir düşen askerlerin insan hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Ukrayna'da Rus esir askerlerinin bulunduğu kamplarını ziyaret ettiklerini belirten Malkoç, "Ukraynalıların onlara (Rus esirleri) sağlık, gıda ve barındıkları yerleri açısından esir hakları hukukuna uygun davranıp davranmadıklarını tespit ettik ve buna ilişkin bir rapor hazırladık." dedi.

Bu raporun bir kısmını Rus tarafıyla paylaştıklarını aktaran Malkoç, Rusya'nın elinde bulunan Ukraynalı esir askerleri ziyaret etmek için Rus makamlarına yazılı şekilde başvuruda bulundukları söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Şeref Malkoç, Orta Doğu, Politika, moskova, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Gazze, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malkoç'tan Ombudsmanlarda Çifte Standart Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
23:17 Beyaz Saray’dan Netanyahu’nun “Lübnan yeni bir Gazze olabilir“ çıkışına sert tepki Beyaz Saray'dan Netanyahu'nun "Lübnan yeni bir Gazze olabilir" çıkışına sert tepki
22:48 Türkiye’nin Çernobili’nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı Türkiye'nin Çernobili'nde test yaptılar, sonuç sanılandan çok daha kötü çıktı
22:01 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini “Helal Sertifika“ adı altında satıyormuş Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf ürünlerini "Helal Sertifika" adı altında satıyormuş
10:33 Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan’a tepkiler büyüyor Benim dışımda kimse güvende değil diyen Sibelcan'a tepkiler büyüyor
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
10:23 Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı Pilot kocası kalp krizi geçiren kadın, uçağı başarılı bir şekilde indirmeyi başardı
10:00 Türk Lirası’ndaki değer kaybının özeti Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı Türk Lirası'ndaki değer kaybının özeti! Tek banknot karşılığında 4 deste para aldı
09:55 Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 01:16:37. #1.11#
SON DAKİKA: Malkoç'tan Ombudsmanlarda Çifte Standart Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.