Malta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı - Son Dakika
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Malta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Malta\'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı

Malta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtıldığı bir etkinlik yapıldı.

24.05.2024 00:22
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Malta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege Bölgesi yemeklerinin tanıtıldığı bir etkinlik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından dünyanın dört bir yanında 21-27 Mayıs'ta kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Malta'nın başkenti Valetta'da bir program düzenlendi.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen'in büyükelçilik konutunda ev sahipliği yaptığı etkinlikte, Malta'da Türk dizilerinin sıkı takipçisi olan "Turkish Series Forum Malta" grubu mensubu 40 kişi ağırlandı.

Büyükelçi Şen, konuklarına bu yılki tema olan Ege mutfağının inceliklerine ilişkin bilgi verdi.

Şef Uğur Katırcı da davetlilere, yaprak sarmanın hazırlanışına dair bir sunum yaptı.

Davetlilere, Şef Katırcı'nın hazırladığı İzmir köfte, zeytinyağlı enginar, yaprak sarma gibi Ege ve Türk mutfağının önde gelen lezzetleri sunuldu.

Etkinliğin sonunda yapılan çekilişi kazanan iki konuğa da "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye edildi.

Kaynak: AA

Malta, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malta'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege yemekleri tanıtıldı - Son Dakika

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