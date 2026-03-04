Maltepe Belediyesi'nin "İnanç Rotaları" Gezileri Devam Ediyor - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nin "İnanç Rotaları" Gezileri Devam Ediyor

04.03.2026 17:33  Güncelleme: 18:30
Ramazan ayında düzenlenen 'İnanç Rotaları' programıyla Maltepeliler, İstanbul'un önemli inanç noktalarını ziyaret ederek tarihi ve kültürel değerleri keşfetme fırsatı buldu.

(İSTANBUL)Maltepe Belediyesi'nin ramazan ayında sürdürdüğü "İnanç Rotaları" programı kapsamında Maltepeliler, İstanbul'un önemli inanç noktalarını ziyaret ediyor. Program, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nden başlayıp, Eyüpsultan Camii ve Beykoz'daki Hazreti Yuşa Camii ve Tepesi ziyaretleriyle tamamlanıyor.

Maltepe Belediyesi'nce ramazan ayında düzenlenmeye devam edilen "İnanç Rotaları" programıyla Maltepeliler, İstanbul'un önemli inanç noktalarını görme fırsatı yakalıyor. İnanç Rotaları gezisi, Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii ile başladı. Maltepeliler, yalnızca ramazan ayında ziyarete açılan ve Hz. Muhammed'in hırkasının sergilendiği Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Rotanın ikinci durağı Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Camii'ne geçildi. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1458 yılında inşası tamamlanan camide vatandaşlar, Ebu Eyyüb el-Ensari'nin gömüldüğü türbe ile camiyi ziyaret ederek ibadetlerini yerine getirdi. Katılımcılar, türbe içindeki kutsal emanetleri ve çeşitli kitabeleri de inceleyerek Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki tarihi yapıları ve kültürel değerleri yakından tanıdı. Program, Beykoz'daki Hazreti Yuşa Camii ve Tepesi'ne ziyaretle sona erdi.

Kaynak: ANKA

