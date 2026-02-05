Maltepe, Şubat Ayında Zengin Bir Kültür Sanat Programına Ev Sahipliği Yapıyor

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, şubat ayında tiyatro oyunlarından söyleşi programlarına, Ramazan etkinliklerinden edebiyat anmalarına uzanan zengin bir kültür sanat programıyla ilçe sakinlerini buluşturuyor.

Maltepe Belediye Tiyatrosu, 17'nci sanat yılında dünya tiyatrosunun başyapıtlarından İngiliz şair, oyun yazarı ve oyuncu William Shakespeare'in en çok sahnelenen trajedisi "Hamlet"i oynayacak. Şubat ayında "Kökler", "Ben Fidel", "Yüksek Dozda Mutluluk" isimli oyunlar da tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Maltepe Belediyesi'nin "Kadınlar Tarih Konuşuyor" isimli söyleşi dizisinin üçüncü programına Prof. Dr. Serpil Çakır konuşmacı olarak katılacak. Çakır, katılımcılarla "Osmanlı'dan Günümüze Kadınların Hak Mücadelesi Tarihi" üzerine konuşacak. "Kent Söyleşileri"nin "Dünya Nereye Gidiyor" isimli şubat ayı programına ise siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Cangül Örnek ile gazeteci ve yazar İbrahim Varlı konuk olacak.

Ramazan ayında "İnanç Rotaları" programı

Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla 23 Şubat ile 12 Mart 2026 tarihlerinde "İnanç Rotaları" isimli program gerçekleştirilecek. İstanbul'un kültürel ve tarihi mirasını yakından tanıma olanağı sunacak programda Hazreti Yüşa Cami ve Tepesi, Hırka-i Şerif Cami ve Eyüp Sultan Türbesi ziyaret edilecek. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek geleneksel Ramazan eğlenceleri ise yediden yetmişe tüm Maltepelileri bir araya getirecek.

Yaşar Kemal anılacak

Türk edebiyatının büyük ustası Yaşar Kemal için 25 Şubat ile 1 Mart 2026 tarihlerinde, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde "Güzel Atların Yolcusu Yaşar Kemal" isimli "Yaşar Kemal Anma Haftası" programı düzenlenecek. Türkan Şoray, onur konuğu olarak katılacağı etkinlikte sevenlerinin karşısına çıkacak. "Yaşar Kemal Romanlarında Bir Ana Karakter Olarak Doğa ve İnsan" isimli panele ise Doç. Dr. Cihan Erdönmez, şair ve yazar Ahmet Bozkurt ve yazar Yavuz Ekinci konuşmacı olarak katılacak.

"Yaşar Kemal Romanlarında Direniş, İsyan ve Toplumsal Adalet" konulu söyleşiye eleştirmen ve yazar Ömer Türkeş, akademisyen ve yazar Ece Onural ile eleştirmen ve yazar Semih Gümüş konuşmacı olarak katkı sunacak."

Cihangir Atölye Sahnesi "Filler ve Karıncalar" isimli oyunun gösterimini yaparken; film ve dizi müzikleriyle tanınan Erdal Güney de "Toprağın ve Rüzgarın Şarkıları" isimli konseriyle sahne alacak.

Maltepe Belediyesi'nin şubat ayı etkinliklerinin detaylarına, 'https://www.maltepe.bel.tr/upload/files/2026_SubatKulturTakvimi.pdf' adresinden ulaşılabilecek.