Maltepe'de 23 Nisan Renkli Etkinliklerle Kutlanacak

21.04.2026 11:21  Güncelleme: 12:06
Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı renkli etkinliklerle kutlayacak. 13.30-19.00 saatleri arasında Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklar için oyunlar, gösteriler ve sürpriz aktiviteler düzenlenecek.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl renkli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçe meydanını şenlik alanına çevirecek. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda 13.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek şenlikte çocuklar; yüz boyama, maskot animatörler, sokak oyunları, karaoke, illüzyon gösterisi, jonglör, çocuk zumbası, çocuk konseri, nostaljik salıncak, animasyon ve çeşitli atölye çalışmalarıyla bayram coşkusunu yaşayacak.

Şişme oyun grupları, oyun parkurları ve tırmanma duvarının yanı sıra oyun köşesi, langırt, atari, VR Kapadokya balonu ile sanal gerçeklik gözlüğü eşliğinde Kapadokya turu, "air hockey" ve basketbol gibi aktivitelerle 7'den 70'e herkes unutulmaz bir bayram yaşayacak. Çeşitli ikramların sunulacağı etkinlik alanındaki bando gösterileri de şenlik coşkusunu artıracak.

Etkinliklerle çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı doyasıya yaşama fırsatı bulacak.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
