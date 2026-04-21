Maltepe'de 23 Nisan Renkli Etkinliklerle Kutlanacak

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl renkli ve eğlenceli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilçe meydanını şenlik alanına çevirecek. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda 13.30-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek şenlikte çocuklar; yüz boyama, maskot animatörler, sokak oyunları, karaoke, illüzyon gösterisi, jonglör, çocuk zumbası, çocuk konseri, nostaljik salıncak, animasyon ve çeşitli atölye çalışmalarıyla bayram coşkusunu yaşayacak.

Şişme oyun grupları, oyun parkurları ve tırmanma duvarının yanı sıra oyun köşesi, langırt, atari, VR Kapadokya balonu ile sanal gerçeklik gözlüğü eşliğinde Kapadokya turu, "air hockey" ve basketbol gibi aktivitelerle 7'den 70'e herkes unutulmaz bir bayram yaşayacak. Çeşitli ikramların sunulacağı etkinlik alanındaki bando gösterileri de şenlik coşkusunu artıracak.

Etkinliklerle çocuklar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı doyasıya yaşama fırsatı bulacak.