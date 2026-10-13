Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın çevresi için çoğunluk TOKİ dönüşümünü istedi - Son Dakika
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Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın çevresi için çoğunluk TOKİ dönüşümünü istedi

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Maltepe\'de 5 kişinin öldüğü binanın çevresi için çoğunluk TOKİ dönüşümünü istedi
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Maltepe'de 8 Ekim'de çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği binanın çevresinde TOKİ eliyle kentsel dönüşüm yapılacak. Bakan Kurum, hak sahiplerinin uzlaşması halinde güvenli konutların 1 yıl içinde teslim edileceğini bildirdi. Çoğunluğun talebi TOKİ yönünde oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Maltepe'de çökme sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bina ve çevresinde oturan vatandaşlar için bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) desteği ile kentsel dönüşüm projesi başlatıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, beraberinde İstanbul Valisi Davut Gül ve Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Maltepe'de, 8 Ekim'de çökme yaşanan Cevizli Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Çöken binanın çevresindeki riskli binaların durumunu yerinde gören Bulut, daha sonra hak sahipleriyle Maltepe Kaymakamlığı'nda toplantı düzenledi. Hak sahiplerinin taleplerini dinleyen Bulut, dileyene Yarısı Bizden desteğinden faydalanarak dönüşüm yapabilme imkanı, dileyene Bakanlığın gözetiminde TOKİ ile planlanacak dönüşümden faydalanma imkanı, dileyene de hazır kentsel dönüşüm konutlarından faydalanabilmeyi kapsayan Bakanlığın 3 çözüm önerisini sundu.

Çoğunluğun talebi TOKİ'nin bölgede kentsel dönüşüm yürütmesi yönünde oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede TOKİ eliyle kentsel dönüşüm projesinin yürütüleceğini açıkladı.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Hiçbir vatandaşımız göz göre göre riskli binalara mahkum değil. Yeter ki hak sahiplerimiz aralarında uzlaşsın ve kentsel dönüşümü istesin. Maltepe'de de çöken binanın olduğu alanda tüm incelemelerimizi yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığımızın açtığı ofiste vatandaşlarımızın talebini alıp TOKİ eliyle inşaatlarımızı tamamlayıp, 1 yıl içinde güvenli konutları vatandaşımıza teslim edeceğiz."

Kaynak: AA
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