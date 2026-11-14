Maltepe\'de hareket halindeki otomobili alevler sardı, itfaiye yarım saatte söndürdü

MALTEPE'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nde seyir halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Otomobilin sürücüsü, aracın ön kısmından çıkan dumanları görünce sağa çekerek araçtan indi. Kısa sürede alevler otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yangın nedeniyle caddeyi trafiğe kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.