Maltepe'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı - Son Dakika
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Maltepe'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı

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Maltepe'de kaygan yolda aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

20.09.2024 16:14
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MALTEPE'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Altayçeşme Mahallesi Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan Nur yönetimindeki 06 CCC 216 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yolda savruldu. Sürücü, Burhan Nur aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Burhan Nur'u bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde tek şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde yönlendirdi. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra trafik normal akışına döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Maltepe\'de Otomobil Takla Attı, Sürücü Kurtarıldı
Kaynak: DHA

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