Maltepe'de Sahte Teknoloji Ürünlerine Tutuklama

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Maltepe'de sahte teknolojik ürünler satarak 3 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydınevler Mahallesi'ndeki alış veriş merkezinin otoparkında, 20 Nisan, 27 Temmuz ve 6 Eylül'de 3 kişinin dolandırıldığının belirlenmesi üzerine çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, alış veriş merkezinin otopark katına araçlarıyla giriş yapan kişilere sahte teknolojik ürünleri, orijinal ürün olarak pazarlayan şüphelinin, mağdurlardan farklı tarihlerde toplam 43 bin lira para aldığı belirlendi.

Otopark güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilen şüpheli Y.Ş. 27 Eylül'de Akşemsettin Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 2 kablosuz kulaklık, 2 taşınabilir batarya ve 2 akıllı saat ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelinin sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu anlaşıldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.