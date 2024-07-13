Maltepe'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

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Maltepe'de iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

13.07.2024 04:12
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MALTEPE'de, iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Çınarlı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 3 kişi tabancayla çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Şüpheliler, kavga sonrasında olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri sokağı kapatarak incelemede bulunurken, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Maltepe\'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Maltepe'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de Silahlı Kavga: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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