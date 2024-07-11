Maltepe\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen kişiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

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Maltepe'de bir kişinin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün sabah Gülsuyu Mahallesi'nde Murat Öztürk'ün (28) motosikletiyle işe gitmek için evinin önünden hareket ettiği sırada otomobille gelen şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, maktule ait motosikletin Esat M. (27) tarafından kullanılan otomobili bir süre takip ettiğini belirledi.

Esat M'nin ifadesine başvuran ekipler, beyanlarındaki çelişki ve araçta yapılan aramada mermi kovanı bulunması üzerine şahsı gözaltına aldı.

Maktulle arasında husumet bulunduğu ve olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Tolga T. de (33) gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.