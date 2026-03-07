Maltepe'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maltepe'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza

Maltepe\'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza
07.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe'de trafikte kavga eden 2 sürücü ve 1 yolcuya toplam 540 bin lira ceza kesildi.

MALTEPE'de trafikte çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 2 sürücü ile 1 yolcuya toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, dün Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki araç sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya araçlardan birinde bulunan yolcu da dahil oldu. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kavgaya karışanların sürücü V.A. (40), araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (32) ile diğer aracın sürücüsü M.E.S. (27) olduğu belirlendi. Birbirlerini darbettikleri tespit edilen Ö.Ç. ve M.E.S., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki Ö.Ç. ve M.E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel, Trafik, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İrem’in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye İrem'in bacaklarını kaybettiği kazanın davasında TIR şoförüne tahliye
İşte Trump ve Netanyahu’nun uykularını kaçıran füzeler İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya Fenerbahçe ile Mourinho karşı karşıya
Trump’tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet Trump'tan İran açıklaması: Tek şart koşulsuz teslimiyet
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
15:53
Bu adam gerçekten inanılmaz 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
Bu adam gerçekten inanılmaz! 35 yaşında Ronaldo ve Messi gibi oynuyor
15:37
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar
15:12
Trump’ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları’ndan jet açıklama
Trump'ın kışkırtması sonrası Devrim Muhafızları'ndan jet açıklama
14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 16:15:40. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.