Maltepe\'de Trafik Kavgasına 540 Bin Lira Ceza

MALTEPE'de trafikte çıkan kavgaya karıştıkları belirlenen 2 sürücü ile 1 yolcuya toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, dün Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki araç sürücüsü arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya araçlardan birinde bulunan yolcu da dahil oldu. O anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde kavgaya karışanların sürücü V.A. (40), araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ç. (32) ile diğer aracın sürücüsü M.E.S. (27) olduğu belirlendi. Birbirlerini darbettikleri tespit edilen Ö.Ç. ve M.E.S., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 540 bin lira idari para cezası uygulandı. Gözaltındaki Ö.Ç. ve M.E.S.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.