İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, B.Ö'nün Fındıklı Mahallesi'ndeki iş yeri ile evine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 3 parça halinde 267,32 gram bonzai, bir cep telefonu ve 1700 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ö'nün sorgulamasında, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?