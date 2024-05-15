İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Maltepe\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Maltepe'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından B.Ö'nün iş yeri ve evine düzenlenen operasyonda 3 parça halinde 267,32 gram bonzai, bir cep telefonu ve 1700 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.05.2024 10:25
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İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, B.Ö'nün Fındıklı Mahallesi'ndeki iş yeri ile evine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 3 parça halinde 267,32 gram bonzai, bir cep telefonu ve 1700 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Ö'nün sorgulamasında, benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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