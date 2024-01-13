Maltepe\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kilodan Fazla Uyuşturucu Ele Geçirildi

Maltepe'de, polis denetimi sırasında üstünde 2 kilo 985 gram uyuşturucu madde bulunan şüpheli ile aynı araçtaki kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde genel asayişin sağlanması ve faillerin yakalanması amacıyla yapılan denetimler sırasında, 5 Ocak'ta Gülsuyu Mahallesi'nde şüphe üzerine kontrol noktasında bir araç durduruldu.

Polisler, araçtaki sürücü E.Y. ile H.Ö'yü kontrol ederken araçtaki G.K. isimli kadın kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacayla yakalanan G.K'nin üst aramasında 3 paket halinde toplam 2 kilo 985 gram uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ve 3 bin 885 lira ele geçirildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada, korsan taksicilik yapan E.Y'nin, H.Ö. ile G.K'yi Kadıköy'den yolcu olarak aldığı tespit edildi.

Yapılan sorgulamada, şahısların birçok farklı suçtan toplam 83 suç kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.Y. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ilgili belediyeden çalışma izni almadan belediye sınırları içerisinde yolcu taşımak" maddesinden 34 bin 376 lira idari para cezası uygulandı.

Adliyeye sevk edilen E.Y, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.Ö. ve G.K. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.