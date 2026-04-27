Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Yöresel Ürünler Fuarı'nı Ziyaret Etti

27.04.2026 09:16  Güncelleme: 10:47
(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 14. YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti.

14. YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı'nda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından ilçenin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulan stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantta Manavgat'ta yetişen muz, nar, portakal, altın susam, ejder meyvesi, çilek, limon gibi ürünler sergilendi.

İlçenin tarımsal üretimi ve yöresel lezzetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Vekili Çiçek, YÖREX'in bu anlamda önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Çiçek, "Manavgat'ımızın değerlerinin YÖREX gibi büyük bir fuarda tanıtılması, yerel üreticilerimizin desteklenmesi ve coğrafi işaretli ürünlerimizin yaygınlaştırılması açısından son derece kıymetlidir. Coğrafi işaretli ürünler hem yerel ekonomiye katkı sunuyor hem de kentin marka değerini artırıyor. Manavgat'ın bu alandaki potansiyeli her geçen gün daha görünür hale geliyor" dedi.

Ziyaret kapsamında ilçeye özgü coğrafi işaretli ve yerel ürünler incelenirken, bölgenin üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki “mağazadan yarı fiyatına altın“ reklamlarına karşı uyardı İstanbul Kuyumcular Odası, sosyal medyadaki "mağazadan yarı fiyatına altın" reklamlarına karşı uyardı
Kamışlı’dan açılan ateş Nusaybin’de profesörü yaraladı Kamışlı'dan açılan ateş Nusaybin'de profesörü yaraladı
İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı İntihar girişiminde bulunan kadın son anda kurtarıldı

10:32
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor
10:16
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
Altın fiyatlarını hareketlendiren haber
10:07
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım’ın adını haykırdı
Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı
09:54
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu
09:11
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
09:06
Savaş bitiyor mu İran’dan ABD’ye hızlı barış teklifi
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi
