Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Yöresel Ürünler Fuarı'nı Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen 14. YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti.

14. YÖREX - Yöresel Ürünler Fuarı'nda Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından ilçenin yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerini tanıtmak amacıyla kurulan stant ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Stantta Manavgat'ta yetişen muz, nar, portakal, altın susam, ejder meyvesi, çilek, limon gibi ürünler sergilendi.

İlçenin tarımsal üretimi ve yöresel lezzetlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Başkan Vekili Çiçek, YÖREX'in bu anlamda önemli bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Çiçek, "Manavgat'ımızın değerlerinin YÖREX gibi büyük bir fuarda tanıtılması, yerel üreticilerimizin desteklenmesi ve coğrafi işaretli ürünlerimizin yaygınlaştırılması açısından son derece kıymetlidir. Coğrafi işaretli ürünler hem yerel ekonomiye katkı sunuyor hem de kentin marka değerini artırıyor. Manavgat'ın bu alandaki potansiyeli her geçen gün daha görünür hale geliyor" dedi.

Ziyaret kapsamında ilçeye özgü coğrafi işaretli ve yerel ürünler incelenirken, bölgenin üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.