Manavgat Belediye Başkanı Kara'dan Çevre ve İklim Değişikliği Üzerine Önemli Açıklamalar

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Uluslararası Bilim Forumu'na katıldı. "Yerelden Küresele: Yerel Çözümlerle Global Krizleri Aşmak Mümkün mü" panelinde konuşan Başkan Kara, çevre, iklim değişikliği ve göç gibi küresel sorunlara karşı yerel yönetimlerin alabileceği önlemlerden bahsetti.

Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Antalya Uluslararası Bilim Forumu, "Yerelden Küresele: Yerel Çözümlerle Global Krizleri Aşmak Mümkün mü" başlıklı panelle kapanış yaptı. Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Esen'in moderatörlüğünü yaptığı kapanış paneline; Başkan Kara, Eski Turizm Bakanı Doç. Dr. Abdülkadir Ateş, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ve Antalya Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Titiz konuşmacı olarak katıldı.

Panelin başında, 2021 yılında yaşanan büyük Manavgat yangınına değinen Başkan Kara, Manavgat'ta oluşan çevresel tahribattan bahsetti. Başkan Kara, "Bir taraftan milyonlarca ağacı keserek doğayı tahrip ediyoruz ama yerine ne kadar diktiğimiz tartışılır. Çam ağaçlarımızın yanı sıra zeytin ağaçlarımız, çilek ağaçlarımız, kekiklerimiz, defnelerimiz yandı. Sadece onlar değil, birçok canlı da hayatını kaybetti" dedi.

Kapanış panelinde özellikle iklim değişikliğinin etkilerine değinen Başkan Kara, bu yıl Manavgat'ta hala yağmur damlası bile düşmediğini ve bu durumun su kaynakları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi. Kara, " Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, Antalya'nın da turizm başkenti Manavgat ancak önümüzdeki 50 yıl için bir projeksiyon yapıldığında ciddi bir su sorunu ile karşı karşıya kalacağımızı görebiliyoruz. Manavgat Irmağı'nın korunması, bu sorunu aşmamız için büyük bir öneme sahip" diye konuştu.

Başkan Kara, çevreyi koruma ve enerji verimliliği konusunda yerel yönetimlerin nasıl örnek teşkil edebileceğini de açıkladı. Kara, "Yerel yönetim olarak kendi kullandığımız enerjiyi karşılayabilmek için çocuk parklarından başlayarak soğuk hava depolarımıza kadar GES projelerini hayata geçireceğiz. Ayrıca, otelleri de bu noktada teşvik ediyoruz. Turizm sektöründe de enerji verimliliğine dair projeleri yaygınlaştırmak için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Manavgat'ta tarıma dayalı sürdürülebilirlik politikalarının önemini de vurgulayan Kara, akıllı tarım uygulamalarına ilişkin projelerin desteklenmesi gerektiğini belirtti. Zeytin tarımının Manavgat için özel bir öneme sahip olduğunu belirten Kara, geçen günlerde düzenledikleri "Zeytin ve Zeytinyağı Festivali" ile bir zeytin şehri olarak Manavgat'ın adını tüm Türkiye'ye duyurduklarını dile getirdi.

Kara, yerel yönetimlerin yalnızca kısa vadeli çözümler üretmekle kalmayıp, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli stratejiler geliştirmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.