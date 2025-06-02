Manavgat Belediye Başkanı'ndan Umut Dolu Mesaj

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, " Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen anlayışa karşı, umudu büyüten milyonlarız. Bu memleketin kaderi birkaç kişinin kararıyla değil, milyonların iradesiyle belirlenecek" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı. Kepez Turgut Özal Kapalı Spor Salonu yanında gerçekleşen ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen mitingde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel halka seslendi.

Mitingin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başkan Kara, Antalya'da halkın büyük bir kararlılık ve coşkuyla iradesine sahip çıktığını belirtti. Kara, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkan'ımız Sn. Özgür Özel'in katılımıyla Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanında düzenlediğimiz 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingimizde binlerce Antalyalı hemşehrimizle bir aradaydık. Haksız yere cezaevinde tutulan İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Ekrem İmamoğlu için adalet talebimizi yinelerken, onun nezdinde susturulmak istenen milletin iradesine hep birlikte sahip çıktık. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmek isteyen anlayışa karşı, umudu büyüten milyonlarız. Bu memleketin kaderi birkaç kişinin kararıyla değil, milyonların iradesiyle belirlenecek. Bizler, Yörükler diyarı Antalya'mızda yükselen bu sesi Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacağız. Umudun, dayanışmanın ve halkın iktidarının yolunu birlikte açacağız. Her şey çok güzel olacak!"