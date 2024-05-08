Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalle muhtarlarıyla tanışma ve istişare toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalle muhtarlarıyla tanışma ve istişare toplantısı düzenledi

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Atatürk Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek tanışma ve istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve tüm mahalle muhtarları hazır bulundu.

08.05.2024 09:48  Güncelleme: 10:35
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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalle muhtarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde tanışma ve istişare toplantısı düzenledi.

31 Mart Seçimleri'nin ardından kent bileşenlerini bir araya getirmek için Başkan Kara öncülüğünde muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıya, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet birimi yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve tüm mahalle muhtarları katıldı. Başkan Kara, tüm mahalle muhtarlarıyla birebir ilgilendi.

Manavgat mahalle muhtarları, belediye birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları toplantı ile tanışma ve istişare etme fırsatı buldu.

Başkan Kara, sözlerine, "Saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyoruz. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını dilerim. Muhtarlarımızın çoğu ve meclisimiz yenilendi ancak devlette devamlılık esastır. Yeni şeyler yapmamız, söylememiz gerekiyor" diyerek başladı.

İş birliği vurgusu yapan Kara, "Buna hepimizin ve Manavgat'ın ihtiyacı var. Bu dönemde beraber çalışacağız. Müziğimizde söylediğimiz gibi 'Meclis Halk' dedik, 'Başkan Halk' dedik. Biz de tıpkı sizler gibi Manavgat'a hizmet için heyecanlıyız. Önümüzdeki süreçte birçok projemiz var. Öncelikle hedefimiz vatandaşımızın hikayesini, şikayetlerini dinlemek. Önümüzdeki süreç için çok ayrıntılı bir raporlama hazırlıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çalışıyor. Manavgat'ın röntgenini, MR'ını çekiyoruz. Ayrıntılı değerlendirip teşhisi koyacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜM HARİÇ HER ŞEYİ ÇÖZERİZ"

Kara, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beyin sinir cerrahı olarak hep şunu söyledim: Bizim işimiz baskıyı kaldırmak, süreci iyi yürütebilmek, insanın acısını dindirebilmek. Ağrıyı dindirirsek hepimiz mutlu olacağız. Temizlikçisinden başkan yardımcısına kadar bütün belediye personelimiz hızla çalışıyor. Biz biriz ve birlikte çalışıyoruz. Bu çalışmayı birlikte yürütmek gerekiyor. Bir tanemiz aksarsa tamamımız aksar, bunu biliyoruz. En alt kademeden en üst kademeye kadar bizim için çalışan ekibimiz değerlidir. Manavgat'ta yaşayan kurdun, kuşun, böceğin de hakkını savunacağız. Manavgat için varız dedik ve böylede devam edeceğiz. Birçok birim müdürümüz, amirimiz var. Sizlerle birbirimizi tanıyalım diyoruz. Seçimden önce söylediğim gibi ölüm hariç her şeyi çözeriz. Seçimden sonra da şunu söyledik, karada ölüm yok. Teşekkürler."

Toplantıda mahalle muhtarlarını dinleyen Kara, talep ve önerileri de not alırken, muhtarlar da Kara'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, mahalle muhtarlarıyla tanışma ve istişare toplantısı düzenledi
Kaynak: ANKA

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