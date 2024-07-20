Manavgat Side Kültür Günleri Başladı

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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi tarafından düzenlenen Side Kültür Günleri başladı. Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis, "Bu etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Sezona da bomba gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafından 19-21 Temmuz'da düzenlenen Side Kültür Günleri, renkli bir başlangıç yaptı. Etkinliklerin ilk gününde, saat 19.00'da Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak tarafından gerçekleştirilen workshop, sanatseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis, Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak'a, davetlerini kırmadıklarını için teşekkür etti. Kortidis, "Yaz boyunca başka etkinliklerimiz de olacak. Bu etkinliklerin artarak devam etmesini diliyoruz. Sezona da bomba gibi hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Apollon Tapınağı eşliğinde muhteşem konserler

Apollon Tapınağı'ndaki Gülay, Atilla ve Onur Gök Orkestrası'nın sahne aldığı konserlerde vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. Sanatçıların performansı, izleyicilerden büyük alkış aldı. Konserde, Türk müziğinin sevilen eserleri ve özgün bestelerle dolu bir repertuvar sunuldu.

Side Kültür Günleri, 20 Temmuz'da (bugün) Bahtiyar Memili ve Emrah Altıntoprak söyleşisi ve Ritaband, Grup Nova, Derin Su Hazal Kaya, Lamajör Konserleri ile 21 Temmuz'da Akdeniz Vokal konseriyle devam edecek.